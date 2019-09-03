Dr. Hasbay: “Enzime dirençli nişastanın üretimde kullanılması önemli bir adım”

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevli Dr. İncinur Hasbay, TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsünde geliştirilen enzime dirençli nişastanın gıda sanayinde kullanılmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, “Dirençli nişastanın üretimde kullanılmaya başlamasıyla obezite, kalp ve şeker hastalıklarıyla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu” dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi işbirliği ile “Enzime Dirençli Nişasta Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Bahçacı’nın yanı sıra hizmet başkanları ve sağlık çalışanları katıldı.

“Obezitede patlama oldu”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bahçacı, Türkiye’nin en önemli halk sağlığı sorunlarının başında obezite ile kronik ve metabolik hastalıkların geldiğini söyledi. Obezite ve diğer sağlık sorunlarının temelini, yanlış beslenme alışkanlığı ve hareketsiz bir hayat tarzının oluşturduğuna dikkat çeken Bahçacı, “Dünya genelinde teknoloji alanındaki gelişmeler, hazır gıdaların hayatımıza girmesi ve ulaşım imkanlarının artması ile birlikte obezitede bir patama oldu. Bugün etrafımıza baktığımızda toplumun yarısına yakını ya kilolu ya da aşırı kilolu” diye konuştu.

“Sağlık okuryazarlığı büyük öneme sahip”

Bu trendi tersine çevirmenin yolunun, insanların hayatına sağlık okuryazarlığı kavramını yerleştirmekten geçtiğini vurgulayan Bahçacı, “Toplumun sağlıklı bir temel üzerine inşa edilmesi için sağlık okuryazarlığı büyük öneme sahiptir. Sağlık okuryazarlığı gelişmiş toplumlar, sağlık ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Örneğin sağlık tesislerinde sunulan hizmetler, sağlıklı beslenme alışkanlığı, ambalajlı gıdaların etiketlerini okuma, bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve temel sağlık davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmenin temelini oluşturur. Bilinçli bir ailede yetişen çocukların da küçük yaşlarda bu alışkanlıkları edinmeleri, geleceğe güvenle bakmalarını sağlar. Bizler geleceğimizi güven altına almak ve halkımızın sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Enzime dirençli nişastanın üretimde kullanılması önemli bir adım”

Toplantıda daha sonra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde görevli Dr. İncinur Hasbay, enzime dirençli nişasta konusunda sunum yaptı. Diyabet, çölyak gibi metabolik hastalıklar ile mücadele konusunda önemli bir adım olan enzime dirençli nişastanın günümüz gıda sanayisinde etkin olarak kullanıldığını söyleyen Dr. Hasbay, “Tokluk hissi vererek yeme isteğini kontrol eden ve dünya genelinde yeni tanınan dirençli nişastanın TÜBİTAK MAM Gıda Enstitümüzde geliştirilmesi son derece önemli bir adımdır. Kritik öneme sahip bu ve benzeri ürünlerin gerek yerli imkanlarla üretilmesi gerekse halk sağlığına ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ticarileştirilmesi oldukça sevindiricidir. Dirençli nişastanın üretimde kullanılmaya başlamasıyla obezite, kalp ve şeker hastalıklarıyla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu. İnsülin direnci etkilenecek ve buna bağlı olarak diyabet ve kalp hastalıkları riski azaltılabilecek. Üstelik sadece diyabet hastaları ve diyet yapan kişiler tarafından değil, tüm tüketiciler tarafından da rahatlıkla tüketilebilecek” şeklinde konuştu.