"Otobüsümle çalışırken yolcularım tarafından mantar ikram edildi" diyen Salih Küçük, "Kocaeli civarında, doğadan toplanan mantar, akşam eve getirdim. Eşim her ne kadar 'Bu güzel bir mantara benzemiyor' diye pişirmek istemese de ısrarım üzerine pişirdi. Sonra tadına bakmak için eşim bir lokma aldı, bana 'Yeme' dedi. Peşinden annem de ekmeği bandırarak 1-2 lokma aldı, 'Oğlum, bu mantarı yeme' dedi, yemiş bulundum. Uyudum, gece bir şey yoktu. Sabah kalktım, erkenden işime gitmek zorunda kaldım. Fakat öğleden sonra korkunç derecede ağrılarım, ishallerim olmaya başladı. Saat 16.00 gibi eve geldim, durumum çok kötüydü. Hemen yatmak istedim, eşim doktora gitmemizi istedi. Çok yorgun olduğumu, üşüttüğümü düşünerek doktora gitmedim. Tekrar uyumakla çözüm bulmak istedim. Sabah kalktığımızda eşim de çok hastalanmış, annem de çok hasta. Eşim doktora gitmemizi istedi, artık kalkamıyordum, canım gitmek de istemiyordu" şeklinde konuştu. "Eşim çocuklarımızı arayınca koşarak gelip bizi hastaneye götürdüler" diyen Küçük, "Ambulanslar tarafından annemle beni Pendik Marmara Hastanesi ağır yoğun bakıma götürmüşler. Fethi Hoca, ekibi olmak üzere hayatımda hiçbir yerde görmediğim ilgiyi o hastanede gördüm, çok duygulandım. Bir insanı kurtarmak için gece gündüz arı gibi nasıl çalıştıklarını gördüm. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlığıma kavuştum. Annem de sağlığına kavuştu, eşim de iyi, Allah'a şükür. Yaylalarda mantar toplardık. İnsanlardan ricam; mümkün olduğu kadar mantar yemeyelim çünkü mantardan zehirlenmenin sonu felaket. Belki herkes bizim kadar şanslı olmayabilir" derken anne Naringül Küçük, "Doktorlarımızdan Mevla'm razı olsun. Onları da Cenab-ı Allah hiçbir şeyde darda koymasın, hükümetimizi de Allah daim etsin" ifadelerini kullandı. Başvurulara yönelik konuşan ve 114 numaralı hattan ulaşılan Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nden bahseden Prof. Dr. Fethi Gül, "Ekim ayı içerisinde anne ve oğul, 2 hastamız, dış merkezden mantar zehirlenmesi ile gönderildi. Aynı dönemde başka hastalarımız da oldu, onlar da mantar zehirlenmesiyle yoğun bakımımıza yattı. 6 hastamız yoğun bakım tedavi süreçlerinde bizlerle beraber oldu. Anne oğul, Gebze'den dış merkezde bir hastane aciline başvurduktan sonra üst merkez olarak bize gönderildiler. Doğada, köyde toplanmış olan mantarları pişirdikten sonra bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve uykuya eğilim şikayetleri ile başvuruyorlar. Mantar zehirlenmesi nedeniyle yoğun bakım ihtiyacından dolayı yönlendirilen 2 hastamız. Özellikle bu tedavilerde zehir danışmanın önerileri; bazı zehirlenme için ilaçlar var, uygulamaya başladık. Hastalarımızın durumlarına göre yoğun bakım kapsamında hemoadsorpsiyon ve diyaliz tedavileri ile takip ettik. Semptom olarak özellikle; bulantı, kusma, baş dönmesi gibi şikayetler gelişebilir, hastalar yaklaşık 2 ile 6 saat içerisinde bu semptomları görebilir. Semptomlar yoksa mantar zehirlenmesi yoktur diyemeyiz çünkü bazı semptomlar daha geç dönemde ortaya çıkar. Hastalar iyi hissettiklerinde bile bir karaciğer yetmezliği ile yüz yüze kalabilirler" dedi.