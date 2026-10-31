Başkan Özarslan: Keçiören’deki 20 yıllık imar düğümünü çözdük! ‘Rant belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği!’

Sürecin teknik altyapısının büyük bölümünü önceden hazırladıklarını, hükümet desteğiyle son aşamanın tamamlandığını belirten Özarslan, AK Parti'ye geçiş sonrasında kamu kurumlarıyla koordinasyonun hızlandığını söyledi. "Biz işin doğrusu teknik olarak yüzde 85'ini, yüzde 90'ına yakınını zaten halletmiştik. Halkın menfaatlerine yönelik, mahkeme kararlarının ve itirazlarının neler olduğunun cevabını verecek şekilde teknik altyapıyı hazırlamıştık. En son hükümetin bir dokunuşu kalmıştı, onu da sağ olsun hükümetimiz tek kalemde çözdü. Buraya geçtikten sonra bu iş biraz daha hızlandı. Yüzde 10-15'lik son kısım tamamlandı" ifadelerini kullandı. Hükümetin hizmet üretmek isteyen belediyelere destek verdiğini de vurgulayan Özarslan, "Bu durum sadece bizim AK Parti'ye geçmemizle alakalı değil. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere de hükümet yardımcı oluyor. Yeter ki işin tekniğini bilin, yeter ki istek olsun. Yaptığınız iş birilerine rant oluşturacak değil, halkın menfaatlerini karşılayacak yönde olsun; buna kimse itiraz etmez" dedi. Kamu kurumlarıyla aynı zeminde çalışmanın hizmet süreçlerini kolaylaştırdığını belirten Özarslan, "Birbirimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Kamu kuruluşlarıyla belediyenin ortaklaşa karar verme mekanizması daha üst seviyede oluyor. Siyasi taraf ortadan kalkıyor, tamamen teknik ve hizmete dönüşüyor olay. Çünkü ortak noktanız vatandaş, halka hizmet" diye konuştu.