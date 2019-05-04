Dr. Güray, “Aracınızdan önce kendi vücudunuza check up yaptırın!”

Check-up Hekimi Dr. Ahmet Fatih Güray, günümüzde insanların yaklaşık yüzde 40’ının kalp ve damar sistemi hastalıklarına bağlı olarak hayatlarını kaybettiğini söyleyerek, insan vücudunu bakım yapmadan verimli kullanmanın mümkün olmadığı konusunda vurgu yaptı. Dr. Ahmet Fatih Güray, check up’ın mutlaka kişiye özel olması gerektiğini ve check up sonrasında hasta ile birebir görüşme yaparak ‘insan vücudu’ denilen mükemmel makinenin nasıl daha iyi kullanılacağı konusunda hastaya eğitim verilmesi gerektiğine işaret etti.

İnsan vücudunun çalışan mükemmel bir makine olduğunu söyleyen VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Check-up Hekimi Dr. Ahmet Fatih Güray, bu durumun devamlılığı için araçlara yaptırılan yıllık rutin bakımlar gibi insan vücudunun da check-up’a ihtiyacı olduğunu belirtti. Dr. Güray, Check-up hakkındaki yanlış düşünceler ile ilgili olarak vatandaşları uyardı. Hekim Güray, “Günümüzde insanların yüzde 40 kadarı kalp ve damar sistemi hastalıklarına bağlı olarak ölmektedir. Takip eden diğer bir hastalık gurubu da kanserdir. Günümüzde çoğu kronik hastalık erken önlem alınarak, yaşam tarzını değiştirerek önlenebilmektedir. Check-up yaptırmanın boş yere para harcamak yanılgısına kapılmayın. Unutmayın ki, hastalık ortaya çıkınca tedavi maddi ve manevi olarak çok daha pahalıya gelecektir. Arabalarınızın yıllık bakımı ile kendi check-up’nıza vereceğiniz parayı karşılaştırın, hangisi daha fazla?” dedi.

Check-up’a karşı çıkmanın kesinlikle yanlış olduğunu ifade eden Ahmet Fatih Güray, “İnsanlarda en sık rastlanılan vitamin eksikliği D vitamini ve B12 vitamin eksikliğidir. Yapılan çalışmalarda insanların yüzde 90’nında D vitamini eksikliği bulunurken ve bu vitaminin kanseri önlediği tespit edilmişken, vitamin seviyelerine bakmadan düşük mü, normal mi olduğunu bilmek mümkün değildir.

Gereksiz risk alınmıyor!

Check-up konusunda en sık yapılan yanlış check-up’a ihtiyaç olmadığını yaptırmaya gerek olmadığına inanmaktır. Check-up’a karşı çıkmak kesinlikle yanlıştır; çünkü check-up tarama testleri kişiye özgü risk değerlendirmesidir. Check-up’a karşı çıkmak günümüzde kadınlarda meme kanseri taraması için meme ultrasonu ve mammografiye, yine kadınlarda rahim ağzı kanseri için smear testi HPV testlerine, erkeklerde de prostat kanseri taraması için bakılan PSA testlerine karşı çıkmak anlamına gelir ki, bu doğru değildir. Bu testler yapılırken insan vücuduna gereksiz radyasyon gibi zararlı etkilere maruz bırakarak zarar verildiği iddia edilse de, bunlara zaten gerek olmadıkça başvurulmadığından böyle bir risk söz konusu değildir. Ultrason gibi zararsız yöntemler varken gerek olmadıkça diğer yöntemleri de kullanmaya zaten gerek yoktur” diye konuştu.

Vücudunuzu bakımını yaptırmadan verimli kullanamazsınız

Araçlara yaptırılan yıllık rutin bakımlar gibi insan vücudunun da check-up’a ihtiyacı olduğunu belirten Dr. Ahmet Fatih Güray, “Check-up yaptırmanın boş yere para harcamak olduğunu söyleyenler olabilir; ama bu da yanlıştır. Hastalıklar oluşmadan önlenebilir. Hastalıklar oluştuktan sonra tedavi süreçleri maddi olarak çok daha pahalıya gelecektir. Arabalarınızın yıllık bakımı ile kendi check-up’nıza vereceğiniz parayı karşılaştırın, hangisi daha fazla para tutuyor? Arabanızı yıllık bakım yapmadan kullanmanız mümkün değilken, insan vücudu dediğimiz mükemmel makineyi de bakımlarını yapmadan verimli kullanmak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Check-up kişiye özel olmalıdır

Check Up’ın en önemli özelliğinin içeriğinin kişiye özel olarak belirlenmesi olduğunu vurgulayan Güray, “Rutin içerikli check-upların içerikleri bazen yaş gurubuna göre belirlense de bu yeterli değildir. Check-up içeriği ile nelere bakılacağı yaşınıza, cinsiyetinize ve sizin sağlık ve genetik risklerinize göre hazırlanmalı ve size özel olmalıdır. Bunu da check-up’a başlamadan hekiminizle konuşarak son şeklini vererek belirlemelisiniz. Yani check-up yaptırdığınızda hekiminizle iki kere görüşmeniz gerekir. Birinci görüşme check-up’a başlamadan önce, ikincisi ise check-up bitip sonuçlar çıktıktan sonradır. İyi bir check-up programı mutlaka sonuçlar açıklandıktan sonra size özel kısa bir eğitimle son bulmalıdır. Burada size ‘insan vücudu’ dediğimiz makinenin kullanım kılavuzu diyebileceğimiz, vücudumuzu çıkan sonuçlara göre nasıl verimli ve sağlıklı kullanabileceğimiz, sağlıklı uzun ömrün ana basamaklarının anlatıldığı bir bölüm olmalıdır. Bu bölümün önemi ilaçlardan önce sağlığınızı korumanın ne yiyip ne içtiğiniz ve nasıl bir havayı içinize çektiğinizle doğrudan bağlantılı olmasıdır. Ama unutmayın, check up’ta yapılan en büyük yanlış check-up yaptırmamaktır. Hasta olmamak, hastalıkları engellemek sizin elinizdedir. Karar verip bunun için adım attığınızda kimse sağlığınızı sizden alamaz” ifadelerini kullandı.