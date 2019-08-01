Dr. Gültekin, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nin en iyi uygulandığı ülkeleri araştırdı! Kadına şiddette başı çeken ülkeler: Finlandiya, Norveç, Danimarka

Taha Emre Özdemir Ankara 2012 yılında 5 parametre üzerinden yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaşan Dr. Mücahit Gültekin, araştırmalarında 'Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığı ülkelerde kadının durumu nedir?' sorusuna cevap aradıklarını belirterek şunları söyledi:

"2012 yılında Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığı ülkelerde 5 parametre üzerinden bir araştırma yaptık. Finlandiya tecavüz oranları verilen 50 ülkenin içinde 4. sırada. Danimarka'da her yıl 50 bin kadın tecavüze uğruyor. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 'bu nasıl bir paradoks?' diye açıklama yaptı."

'Biz niçin bu ülkeleri model alıyoruz?'

"Kadının sadece psikolojik ya da ekonomik anlamda değil fiziksel ve cinsel anlamda çok yüksek derecede şiddet gördüğü ülkelerden bahsediyoruz. Norveç'in başkenti Oslo'ya bakıyoruz, iki evden birisinde yalnız insanlar oturuyor. Biz niçin bu ülkeleri model alıyoruz? Biz neden kadını ve aileyi toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine dayanan mevzuatlarla şekillendirmeye çalışıyoruz?"