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Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanmak şart değil”

Opr.

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:50
Dr. Gül: “Güneş gözlüğü kullanmak şart değil”

Opr. Dr. Adem Gül, bazı hastalıklar hariç güneş gözlüğü kullanmanın şart olmadığını belirterek, “Kamaşma ve kuruluk yaşayan herkes koyulaştırılmış cam veya güneş gözlüğü kullanmalıdır” dedi.


Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı Kliniği’nden Opr. Dr. Adem Gül, güneş gözlüğü kullanımı hakkında bilgi verdi. Güneş gözlüğü takmanın bazı hastalıklar hariç zorunlu olmadığını ifade eden Gül, “Güneş gözlüğü çoğunlukla kamaşmayı azaltmak için kullanılmaktadır. Her bireyin kamaşma eşiği farklıdır. Kimi gözler hiçbir şekilde kamaşma yaşatmazken, kimi gözler az, kimi gözler ise fazla kamaşma yaşatır. Gökten gelen ışığın zeminden yansıması ile kamaşma miktarı artabilir. Karlı bir zeminde güneşten gelen ışığın çoğu kardan geri yansıdığından kamaşma daha da artar. Bu durum uzun sürerse ve göz hassas ise kornea dediğimiz en ön cam tabakada ışık etkisi ile sıyrıklara bile yol açabilir. Bu sebeple hassas bireyler karlı zeminde de güneş gözlüğü kullanmalıdır” diye konuştu.



“Güneş gözlüğü bu tip bireylerde ultraviyole ışığı büyük oranda emerek bu ışınları engeller”


Güneş gözlüğünü kimlerin takması gerektiği hakkında bilgi veren Gül, “Güneşten gelen ışık belli bir dalga boyu aralığında gelir. Bu dalga aralığında tüm renkler mevcuttur. En yüksek dalga boyu kırmızıda iken en düşük dalga boyu mavidedir. Mavi ışık güneşten gelen ışığın dalga boyu içinde olduğundan zararlı değildir. Mavi ışığın dalga boyundan daha düşük olan ve ultraviyole olarak adlandırdığımız ışık zararlıdır. Ne kadar şanslıyız ki gözümüzdeki ön yapılar (kornea, lens) ultraviyole ışığı emip, bu zararlı ışığın gözün en arka tabakasına (retina) geçmesini engeller. Her bireyin yapısı tamamen aynı olmadığından bazı kişilerde bu engelleme zayıf çalışıyor olabilir. Güneş gözlüğü bu tip bireylerde ultraviyole ışığı büyük oranda emerek, bu ışınları engeller” diye konuştu.



“Ucuz veya pahalı olsun bir camın güneş koruyuculuğu ancak ölçülerek bulunabilir”


Güneş gözlüklerinin koruyuculuğuna da değinen Gül, “Aslında normal şeffaf camlar da ultraviyole koruyucu yapılabilir. Yani olay camın siyahlığında değil, ultraviyole koruyuculuğundadır. Ucuz veya pahalı olsun bir camın güneş koruyuculuğu ancak ölçülerek bulunabilir. Ucuz güneş gözlükleri de marka gözlükler kadar iyi bir ultraviyole koruyuculuğu yapabilir fakat görüntü kalitesi marka güneş gözlükleri kadar iyi değildir ve cam kalitesi nedeniyle çabuk aşınabilirler. Güneş gözlüğü kullanmanın kamaşma dışında göz kuruluğunu azaltıcı etkisi de vardır. Çünkü göze gelen ışık ve ısıyı azaltarak gözyaşımızın çabuk buharlaşmasını engeller. Sonuç olarak diyebiliriz ki, kamaşma ve kuruluk yaşayan herkes koyulaştırılmış cam veya güneş gözlüğü kullanmalıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 15:50
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