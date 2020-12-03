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Sağlık Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler
Sağlık

Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD’de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, İngiltere’nin Pfizer’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini, klinik deneylerde ortaya çıkan verileri yeterince iyi incelemediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:55:00 -
Dr. Fauci'den koronavirüs aşısıyla ilgili kritik iddia: Acele ettiler

ABD'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinin önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, İngiltere'nin sağlık yetkililerinin aşı deneme verilerini ABD yetkililerinin yaptığı gibi 'dikkatli' incelemediğini ileri sürdü.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) geçtiğimiz günlerde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıyı onaylamıştı.

ABD'nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, "Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. FDA ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı" iddiasında bulundu.

Fauci, İngiltere'nin aşıya onay vermesi konusunca aceleci davrandığını öne sürdü.

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