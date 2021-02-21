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Sağlık Dr. Fauci'den endişelendiren maske açıklaması
Sağlık

Dr. Fauci'den endişelendiren maske açıklaması

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci koronavirüs salgınına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD halkının 2022 yılında halen maske takıyor olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:58:00 -
Dr. Fauci'den endişelendiren maske açıklaması

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD halkının 2022 yılında da maske takma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, CNN'e verdiği röportajda, koronavirüs salgının gidişatını değerlendirdi. Fauci aşılama oranına bağlı olarak Amerikan halkının 2022 yılında da halen maske takıyor olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde, pandemi öncesindeki hayata normale ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Fauci, sonbahar aylarıyla birlikte normal hayata geçişin başlayabileceğini söyledi. Bu konuda birçok faktör olduğunu ve bunlar arasında mutasyonun belirleyici olacağını ifade eden Dr. Fauci, gidişatın daha hızlı veya yavaş olmasını etkileyebileceğini söyledi.

Dr. Fauci, "Başkan'ın da söylediği gibi normalleşme yıl sonunda, Noel'de gerçekleşebilir. Ancak hala maske takıyor olabiliriz" dedi.

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