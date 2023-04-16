Dr. Fatih Erbakan'dan 'sağlam aile' mesajı! 'Aile meselesi beka meselemizdir'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 28. Dönem İstanbul Milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Dr. Erbakan, 1969 ruhuyla aynı istikamet üzerinde, önce ahlak ve maneviyat için çalıştıklarını belirtti.

"Aile meselesi beka meselemizdir, yeni nesillerimiz beka meselemizdir, diyoruz…" ifadelerini kullanan Dr. Erbakan, sağlam aile mesajı verdi:

"Kadın, erkek, genç, yaşlı hep birlikte, Yeniden Büyük Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Tarihi bir seçime giderken önce Ankara ve şimdi İstanbul’daki muazzam coşku, Milli Görüş’ü Meclis’e taşıyacak ve en büyük hayırlara vesile olmasını, şerlere de fren olmasını sağlayacak.”

Partisinin kuruluşundan bu yana sadece 4 sene olmasına rağmen 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde kilit parti konumuna geldiklerini kaydeden Dr. Erbakan, “Partimiz ülkemizi 7’li masa diye nitelendirdiğimiz karanlık ittifaka teslim etmemek üzere bu seçimlerde Cumhur İttifakı’na katılma kararı alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Bu ittifak kararında milletvekili, bakanlık pazarlığı gibi küçük hesaplar yapmadık ve sadece ve sadece bu 7’li kaos ittifakına ülkeyi teslim etmemek ve 7’li masanın işbaşına gelmesine vesile olmamak için ittifaka katıldık. Biz tüm seçim bölgelerinde kendi amblemlerimizle, kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz. Ve inşallah bu ittifak vesileyle Milli Görüş’ü, tam yirmi bir yıl aradan sonra Meclis’e en güçlü bir şekilde taşıyacağız, Allah’ın izniyle.” diye konuştu.

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Millet İttifakı’nın ortak liste kararını da eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:

“Gün geçmiyor ki terör örgütü yöneticisi 6’lı masaya destek vermesin. En son bir tane PKK yöneticisi örgütün kanalına verdiği röportajda 7'li masaya akıl vererek, seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini, bunun daha verimli olacağını telkin ediyor. Ve hemen ertesi gün ittifaktaki 4 parti CHP listelerinden seçime katılacaklarını deklare ediyor… Böyle bir zihniyete asla ve asla Türkiye’yi teslim edemeyiz! 14 Mayıs’ta millerimiz; bu zihniyete sahip, tarihiyle, inancıyla, değerleriyle savaşanlara gereken cevabı en güçlü şekilde verecektir!”

Millet İttifakı’nın önerdiği; 7 başkan yardımcısı ve bir başkandan oluşan 8’li başkanlık sisteminin kaos ve istikrarsızlıktan başka bir şey getirmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erbakan, “Millet İttifakı’nın millete verebileceği bir şey yoktur. Daha cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde yaşadıkları sorunlar bunun en açık ispatıdır” dedi.

14 Mayıs’ta ülkenin belirsizliğe ve kaosa terk edilemeyeceği, dindar kesimlerin kazanımlarının korunacağı, tekrardan 28 Şubat’ın karanlığına dönmeyeceği, maceraya sürüklenmeyeceği bir sonuçla karşılaşacaklarına yürekten inandığının altını çizen Erbakan, “Ben bu noktada aziz milletimizin ferasetine güveniyorum. İnşallah Cumhur İttifakı’nı zafere götürecek, Milli Görüş’ün tek temsilcisi Yeniden Refah Partisi’ni de Meclis’e taşıyacak bu aziz milletimiz.” ifadelerini kullandı.

Erbakan, konuşması sonrası ‘Türkiye’nin değerleri’ mottosuyla hitap ettiği İstanbul milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katılarak konuşma yaptı.