Dr. Fatih Ali Hasaneyn'e son veda

Bosna Hersek’in bağımsızlık mücadelesinde büyük emekleri geçen Aliya İzetbegoviç'in danışmanı, Sudanlı yazar, mütefekkir ve siyasetçi Dr. Fatih Ali Hasaneyn dün toprağa verildi. 2018'de tedavi için özel uçakla Türkiye'ye getirilen Hasaneyn, zatürree nedeniyle İstanbul’da kaldırıldığı hastanede 15 gündür tedavi görmesinin ardından 19 Ağustos günü Hakk'a yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın dostu olan Hasaneyn için dün cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sudanlı yazar, Eyüpsultan haziresine defnedildi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti kurucularından Ekrem Erdem ve Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez katıldı.

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNDE YER ALDI

Hasaneyn, Bosna-Hersek başta olmak üzere, Balkanlarda İslam davetçisi olarak önemli çalışmalar yaptı. Sudan'ın güneyinde, Mavi Nil Nehri'nin doğu yakasında bulunan Sennar Eyaletine bağlı Karkoc köyünde 1946 yılında doğan Hasaneyn'in Balkanlar'daki yaşamı, 1966'da Yugoslavya'da İslami çalışmalar yaptığı gizli bir topluluk olan Yugoslavya Müslüman Öğrenciler Birliği'ni kurarak başlattı. Belgrad Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1973'te mezun olan Sudanlı Alim, 1987'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da kurduğu Doğu Avrupa İslam Meclisi ile çalışmalarını bütün Doğu Avrupa'ya yaydı. Mecliste Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Polonya ve Moldova'dan temsilciler yer alıyordu.

ALİYA'NIN DANIŞMANI

Hasaneyn, bu süreçte İstanbul'da katıldığı bir programda Bosna-Hersek bağımsızlık savaşının lideri Aliya İzetbegoviç ile tanıştı ve Bosna savaşı sırasında İzetbegoviç ile olan ilişkilerini geliştirdi. Savaş sonrası İzetbegoviç'in danışmanlığını yapan Hasaneyn, 1991'de İzetbegoviç'in kurduğu Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kuruluşunda önemli rol oynadı.

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SİYASİ VE İNSANİ ÇALIŞMALAR

Hasaneyn, 1966'da gizli öğrenci faaliyetleriyle başlayan Yugoslavya'daki siyasi faaliyetlerini doksanlı yıllarda Aliya İzetbegoviç'in danışmanı olarak bugünkü Bosna-Hersek devletinin kurulmasın aktif rol oynayarak zirveye taşıdı. Aynı zamanda Viyana'da kurduğu Üçüncü Dünya Ülkeleri Yardım Ajansı ile başta Balkan ülkeleri olmak üzere, bir çok üçüncü dünya ülkesinde insani yardım faaliyetleri yürüttü.

KUR'AN'I BALKAN DİLLERİNE ÇEVİRDİ

Hasaneyn'in İslami davet alanında yürüttüğü en önemli çalışma ise Kur'an-ı Boşnakça, Arnavutça, Bulgarca ve Çekçe dillerine meallendirerek bu ülkelerde dağıtması oldu. Hasaneyn'in mealleri ve diğer davet çalışmaları, Balkanlar'da İslam'ın korunmasına önemli katkılar sundu.