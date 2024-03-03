  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Dr. Çınar cevapladı: Namaz kılarken birisi yardım istediğinde namaz bozulur mu?
İSLAM

Dr. Çınar cevapladı: Namaz kılarken birisi yardım istediğinde namaz bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2024-03-03 15:32:00 -
Dr. Çınar cevapladı: Namaz kılarken birisi yardım istediğinde namaz bozulur mu?

Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, "Bir Müslüman namazdayken, 'imdat' isteyen birisi için namazını bozabilir mi?" sorusuna cevap verdi.

Önce, "Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi?" sorusunu cevaplandıran Dr. Çınar, 
"Bu, duruma göre değişir. Nafile namaz kılarken anne/baba çağırır veya meşru bir şey isterse, kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun olmasın fark etmez." dedi.

Farz namazda içtihadın farklı olduğunu vurgulayan Dr. Çınar, "Farz namaz kılarken anne/baba bir şey isterse veya çağırırsa ve zarurette yoksa namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç varsa bu çağıran baba/anne veya bir başka yabancı da olsa, o farz namazı bozmak ve yardıma gitmek vaciptir." ifadelerini kullandı.

Dr. Hasan Çınar sözlerinin devamında şu önemli bilgiyi paylaştı:

Hatta biri “imdat” diye yardım talep etse, müslüman cuma namazında dahi olsa bu sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, mezhebine, rengine veya ırkına bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına koşmalıdır. Çünkü dinimizde bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak kadar sevaptır.

28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!
28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

28 Şubat artıkları namazdan rahatsız!

Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!
Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!

Gündem

Cuma namazının ardından Türkiye'de eller Gazze için semaya kalktı!

28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!
28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!

Gündem

28 Şubat artıkları öğrencilerini namazda buluşturan eğitimcileri böyle hedefe koydu: Soruşturma açılmalı!

Dünyanın en büyük 3. camisi Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.
Dünyanın en büyük 3. camisi Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

İSLAM

Dünyanın en büyük 3. camisi Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23