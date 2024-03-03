Dr. Çınar cevapladı: Namaz kılarken birisi yardım istediğinde namaz bozulur mu?

Önce, "Namaz kılarken annem veya babam benden bir şey istese namazımı bozmam gerekir mi?" sorusunu cevaplandıran Dr. Çınar,

"Bu, duruma göre değişir. Nafile namaz kılarken anne/baba çağırır veya meşru bir şey isterse, kişi bu namazı bozar ve onlara itaat eder. Burada zaruret olsun olmasın fark etmez." dedi.

Farz namazda içtihadın farklı olduğunu vurgulayan Dr. Çınar, "Farz namaz kılarken anne/baba bir şey isterse veya çağırırsa ve zarurette yoksa namazı bozmak gerekmez. Yok eğer zaruret ve bir ihtiyaç varsa bu çağıran baba/anne veya bir başka yabancı da olsa, o farz namazı bozmak ve yardıma gitmek vaciptir." ifadelerini kullandı.

Dr. Hasan Çınar sözlerinin devamında şu önemli bilgiyi paylaştı:

Hatta biri “imdat” diye yardım talep etse, müslüman cuma namazında dahi olsa bu sese kulak vermeli ve yardım isteyenin dinine, mezhebine, rengine veya ırkına bakmaksızın hemen namazı bozup yardımına koşmalıdır. Çünkü dinimizde bir insanı kurtarmak bütün insanları kurtarmak kadar sevaptır.