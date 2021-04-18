Dr. Ali Edizer'in 128 milyar dolar paylaşımı malum çevreleri kudurttu! 'Bu sözde solcuların kafası zerre kadar çalışmıyor'

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Malum çevreler tarafından lince uğrayınca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Başhekim Yardımcılığı görevinden alınan Dr. Ali Edizer, yine aynı çevrelerin hedefindeydi.

128 milyar dolar paylaşımı ile kudurdular!

Dr. Edizer, sosyal medya hesabından '128 milyar dolar nerede? Dolarları buharlaştırdılar' provokasyonuna ilişkin, "Bizim 'buharlaştırmak' gibi bir yeteneğimiz olsaydı, inanın sizden 128 milyara sıra gelmezdi." dedi.

Nevşin Mengü hedef gösterdi

Dr. Edizer, banyodan çıkıp, ıslak saçları ile ekonomi yorumlayan Nevşin Mengü tarafından hedef alındı. Mengü, "Şimdi bu halkı kin düşmanlığa tahrik vb olmuyor mu? Nazilerden farkları yok." dedi. Mengü'nün ifadelerinden sonra Dr. Edizer, sosyal medyada linç edildi. Paçavra Cumhuriyet'te Mengü'nün tepkisini manşetten duyurdu.

'Zerre kafaları çalışmıyor'

Tüm yaşananlardan sonra bir paylaşım daha yapan Dr. Ali Edizer, "Bu sözde solcuların algıları da cahilce. Odası modası, telesi, tenekesi ve helkesiyle zerre kafaları çalışmıyor. Şarlatanlıkları da cahilce ve ahmakça! Ulan şu cümleden nasıl bir tehdit mânâsı çıkardınız da tepinip duruyorsunuz zevzekler Dekoratif kırmızı soru işareti." ifadelerini kullandı.