DPÜ’nün Uluslararası ‘Organ Bağışı’ konulu afiş yarışması Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yürütücülüğünde düzenlenen Uluslararası ‘Organ Bağışı’ konulu afiş yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü yürütücülüğünde düzenlenen Uluslararası ‘Organ Bağışı’ konulu afiş yarışmasının sonuçlandığı bildirildi.

36 ülkeden akademisyen, uzman tasarımcı ve öğrenciler olmak üzere toplam bin 391 tasarımcının katıldığı 3. Uluslararası “Organ Bağışı” konulu afiş yarışmasında Dumlupınar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinden 20’si ilk 100’e girmeyi başardı. (EFE-)

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