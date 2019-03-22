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DP’’den aday gösterilmeyen bölgeler için "ehil insanlar" çağrısı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir İttifak içerisinde değiliz biz Demokrat Parti ismiyle kırat amblemi ile kendi adaylarımızla yerel seçime giriyoruz” dedi.

22 Mart 2019 Cuma 14:02
DP’’den aday gösterilmeyen bölgeler için "ehil insanlar" çağrısı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bir İttifak içerisinde değiliz biz Demokrat Parti ismiyle kırat amblemi ile kendi adaylarımızla yerel seçime giriyoruz” dedi.


DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kilis Ticaret Odası (KİTSO) Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, herkesin farklı alanlarda Türkiye için mücadele içerisinde olduğunu ifade ederek, “Bazılarımız siyasi arenalarda, bu ülkeye ne katarımın mücadelesi içerisinde, bazılarımız da ekonomisine, sanayisine ne katarızın mücadelesi içerisindedir” dedi


DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uysal, gazetecilerin ittifak sorusu üzerine, "Bir İttifak içerisinde değiliz. Biz Demokrat Parti ismiyle kırat amblemi ile kendi adaylarımızla yerel seçime giriyoruz. Tabii bir yanda belediye başkanlığı öbür tarafta il genel meclisi üyelikleri" dedi.


Kilis’te aday göstermediklerini hatırlatan Uysal, aday göstermedikleri bölgelerdeki seçmenlerine ise ehil insanlara oy verilmesi çağrısında bulundu. Gültekin Uysal, "Kilis’imizde şartlar itibariyle belediye başkan adayımız yok. Bu husus da temel çerçevemiz suçludur. Ne bir siyasi partiyi kazandırın ne bir diğer siyasi parti kaybettirin. Sadece vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim. Bir siyasi parti desteklemek gibi bir tercihimiz yok, ama tercihlerini yaparlarken bir ehil insanlara, iki kamu malını beytülmali teslim edeceğimiz, namuslu insanlara oy vermesini ancak söyleyebilirim” dedi.


Yeni Zelanda’da yaşanan cami saldırısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uysal, "Türkiye’nin 60’lı yılların başından itibaren gurbetçilerimizin ve farklı farklı Müslüman coğrafyalardan göçmenlerin Batı’da İslam ve Türk düşmanlığı üzerinden kendisine bir öteki inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Merkez sağ, merkez sol gibi yapıların Batı’da çökmüş olmasının ardından İskandinav ülkelerinde de bakın, onun dışındaki hatta Avrupa’nın başı çeken ülkelerine bakın. Siyasetin turizm kıskacına aşırı sağ siyasetin isteneceği bir hayat sahası bulduğunu üzülerek görüyoruz. Son olarak Yeni Zelanda’da cami baskını ile beraber ortaya çıkan yeniden tetiklenen söylemlerine baktığınızda Türkiye ve İslam karışıklığının önümüzdeki süreçte çok daha fazlasıyla medeniyetler çatışması olarak adlandırılan bu süreç içerisinde daha fazlası ile gündemde olacağını görüyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:02
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