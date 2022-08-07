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Gündem DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı

Canlı yayında yanındaki şahısla, gazeteci Latif Şimşek'e saldıran Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 18:40:00 - 2022-08-07 18:48:22

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Şüpheli şahıs için gözaltı kararı

Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği kaydedildi.

 

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Yorumlar

Muhammed ensar doğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması Yusuf adlı şahısda somada insanları inanılmaz şekilde dövmüştü, böyle vatan hainleri u ülkeye ihanet içindeler, Rabbim Yardımcımız olsun

Selim

Yemişim adaletiniz.. Şimdi haber olunca hemen gözaltı 1 hafta sonra denetimli serbestlik laga ludga yine dışarda. Sokak böyle haydutlari ile dolu. Yarın bırakırlar 3 gün sonra yine birini darbeder hatta öldürür.
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