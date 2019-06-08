Downhill Türkiye Şampiyonası
Erciyes Dağı'nda düzenlenen organizasyonda, Downhill Türkiye Şampiyonası yarışları yapıldı08 Haziran 2019 Cumartesi 17:45
KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nın ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.
Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkının oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen şampiyona, downhill branşındaki sıralama turlarıyla başladı.
Sıralama turunun ardından başlayan yarışlarda 3 kategoride 40 dağ bisikletçisi mücadele etti.
Yarış sonunda Master kategorisinde Vehbi Taşkıran birinci, Selim Merdan ikinci, Murat Bektaş üçüncü oldu.
19 yaş altı kategorisinde birinciliği Emir Melik Peker, ikinciliği Orkan Ege Urer, üçüncülüğü İrfan Berkay Mutlu elde etti.
Elit kategorisinde ise Erdinç Karlı birinci, İsmail Mutlu Demir ikinci, Davut Can Tayyar üçüncü sırada yer aldı.
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