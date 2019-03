Down sendromlulara ücretsiz checkup

Kocaeli Devlet Hastanesi tarafından down sendromlu çocuklar, ücretsiz olarak checkuptan geçirildi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesitarafından Down sendromlu çocuklar checkuptan geçirildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmetten 12 Down sendromlu çocuk ile Belsa B Blok girişinde bulunan Down Kafe’de çalışan 3 personel yararlandı. Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Adem Çakır’ın ilgilendiği çocuklar, hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdiler.