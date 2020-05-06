  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Down sendromlu Umutcan’a doğum günü sürprizi

Konyaaltı Belediyesi, pandemi nedeniyle evden çıkmayan down sendromlu Umutcan Akıncı’ya doğum günü sürprizi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:44:11 -
Down sendromlu Umutcan’a doğum günü sürprizi

Konyaaltı Belediyesi, pandemi nedeniyle evden çıkmayan down sendromlu Umutcan Akıncı’ya doğum günü sürprizi yaptı. ‘Umut’lu yarınlara’ yazılı pastanın üstündeki mumlara üfleyen Akıncı, büyük mutluluk yaşadı.


Umutcan Akıncı’nın annesi Sevim Özdamar, Konyaaltı Belediyesi’ni arayarak, oğlunun yaş günü için pasta talep etti. Sarısu Mahallesi’nde yaş günü pastasıyla Umutcan Akıncı’nın evinin kapısını çalan belediye ekipleri ise, sürpriz yaptı. Annesi ile kapıyı açan Akıncı, karşısında yaş günü pastasını görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Oğlunun bu mutlu anıyla derece duygulanan anne Özdamar ise bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e ve çalışanlara teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı