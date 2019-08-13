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Down sendromlu Meryem’in zabıta olma hayali gerçekleşti

Kırıkkale’de down sendromlu Meryem’in zabıta olma hayali gerçekleşti.

13 Ağustos 2019 Salı 10:37
Down sendromlu Meryem’in zabıta olma hayali gerçekleşti

Kırıkkale’de down sendromlu Meryem’in zabıta olma hayali gerçekleşti. Meryem, zabıta kıyafetini giyip pazar esnafını denetledi.


Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, down sendromlu Meryem Türkyılmaz’ın zabıta olma hayalini gerçekleştirdi. Zabıta kıyafetini giyip pazar esnafını Başkan Türkyılmaz ile birlikte denetleyen Meryem, tezgahları gezip sebze ve meyve fiyatlarının etiketlerini ve terazileri kontrol etti, esnaflara da kimlik kartı taktı. Meryem bundan sonra zabıtalar ile birlikte haftanın 2 günü pazar esnafını denetleyecek.


Zabıta olmaktan dolayı yüzü gülen Meryem, 2. hayalininde Müge Anlı ile tanışmak olduğunu söyledi.


Meryem’in birinci hayalinin zabıta olmak, ikinci hayalinin de Müge Anlı ile tanışmak olduğunu belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Meryem’in seçim zamanında bizden 2 isteği oldu. Birincisi zabıta olmak istediğini söyledi. Haftanın 2 günü Meryem bizimle çalışacak bizim personelimiz oldu. Meryem artık bizim zabıtamızdır. İkinci isteği ise Müge Anlı ile tanışıp programına çıkmaktı. Müge Anlı’nın programı başladığında Meryem ile birlikte ziyaret edeceğiz. Meryem’in hayali bir zabıta olmak, Müge Anlı ile tanışmak" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:37
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