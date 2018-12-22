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Down sendromlu genç, Bağcılar'da 2 aracı yaktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesindedown sendromlu bir gencin yolda bulduğu tekstil atıklarını iki aracın altına koyarak yakması nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
Down sendromlu genç, Bağcılar'da 2 aracı yaktı

Bağcılar'da down sendromlu genç yolda bulduğu tekstil atıklarını iki aracın altına koyarak yaktı

Olay öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede oturan 20 yaşındaki  M.G. yolda yürürken tekstil atıkları buldu. Kumaş parçalarını alan genç bunları sokak üzerinde park halinde bulunan iki aracın yanına taşıdı. Daha sonra genç yanındaki çakmakla kumaş parçalarını ateşe verdi. Alevler büyüyerek iki araca sıçradı . Her iki aracında arka kısmı alev aldı. Genç olay yerinden uzaklaşırken, yangını gören araç sahipleri ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu.  Olayı anlatan araç sahipleri, "Geldiğimizde yanıyordu araçlar kamera görüntülerini izleyince olanları gördük" diye konuştu. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:55
  1. İstanbul
  2. Bağcılar
  3. Araç yakma
  4. yangın
  5. down sendromlu genç

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