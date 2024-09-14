Dövizle çalışan dilenci! Üzerinden çıkan para şaşırttı
Zabıtalar dilencilere adeta göz açtırmıyor. İstanbul Eyüpsultan'da dilencilik yaparken yakalanan kişinin üstünden çıkan para herkesi şok etti.
Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu. B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu.