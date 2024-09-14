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Gündem Dövizle çalışan dilenci! Üzerinden çıkan para şaşırttı
Gündem

Dövizle çalışan dilenci! Üzerinden çıkan para şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 17:51:00 -
Dövizle çalışan dilenci! Üzerinden çıkan para şaşırttı

Zabıtalar dilencilere adeta göz açtırmıyor. İstanbul Eyüpsultan'da dilencilik yaparken yakalanan kişinin üstünden çıkan para herkesi şok etti.

Eyüpsultan'da zabıta ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu. B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu.

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Yorumlar

Emekli

Emekliye verdikleri paralar para degilki 

Dilenmek Suç Değildir

Hırsızların hazinenin başında oturduğu, hükümdarın çocuklarının vakıflar marifetiyle Amerika'da gökdelen ve çiftlik aldığı ülkede halkın dilenmekten başka şansı yok. Ulan işsizlik vergisi (GSS) toplayan haramiler hangi dilenciye bir kurus vermiş.
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