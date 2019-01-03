Dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Berat Albayrak, 'Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk' dedi.

Dövizde yaşanan dalgalanma

Gece yarısı yaşanan dövizdeki hareketlilikle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu' dedi.