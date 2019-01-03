Dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gün gece yaşanan dövizdeki dalgalanmalarından nedenini açıkladı.03 Ocak 2019 Perşembe 19:19
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Berat Albayrak, 'Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk' dedi.
Dövizde yaşanan dalgalanma
Gece yarısı yaşanan dövizdeki hareketlilikle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu' dedi.
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