0553 313 94 23

Dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gün gece yaşanan dövizdeki dalgalanmalarından nedenini açıkladı.

03 Ocak 2019 Perşembe 19:19
Dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Berat Albayrak, 'Yıl sonunda hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturduk' dedi.

Dövizde yaşanan dalgalanma

Gece yarısı yaşanan dövizdeki hareketlilikle ilgili de konuşan Bakan Albayrak, 'Dün gece Asya piyasalarındaki olumsuz seyirden dolayı bir dalgalanma oldu' dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  1. Albayrak
  2. Yeni Ekonomi Programı
  3. Berat Albayrak
  4. TRT Haber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'teki silahlı yaralama
    1. Gaziantep'teki silahlı yaralama
    2. Faslı öğretmenler maaşlarına zam..
    3. Dövizdeki dalgalanmanın nedeni belli..
    4. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    5. CHP'de İzmir için sürpriz aday
    6. Ülkeyi sarsan cinayette flaş ifadeler
    7. Futsalda millilerin kadrosu açıklandı
    8. Adana'daki cinayet davası
    9. Harekat öncesi İngiltere'den Esed..
    10. Jonathan Legear, resmen Adana..
    11. Fransa'da sarı yeleklilerin..
    12. Kuzeninin boğazını kesti! 4 buçuk yıl..
    13. SPK haftalık bülteni
    14. Beşiktaş'ın Antalya kampı
    15. Mahkeme kararını verdi! Murat Boz'a..
    16. Bodrum'da fırtına
    17. Mesut Özil Kabe örtüsüyle fotoğrafını..
    18. Yurtta kış
    19. Suudilerden skandal Kaşıkçı kararı:..
    20. Enflasyon rakamlarının yankıları
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti