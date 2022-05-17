Döviz ve altın aniden fırladı, uzman isim "Şimdi..." deyip bombayı patlattı

Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybı haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. Dolar/TL kuru yüzde 2'ye varan yükselişle 15,86 seviyesinin üzerini test etti. Dolar şu sıralar 15.82 liradan işlem görürken, Euro da 16.69 seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 912,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 14.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 2'nin üzerinde artışla 932 liradan işlem görüyor.

Uzman isim Tunç Şatıroğlu da piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şatıroğlu, "Bugün yurt dışında pozitif hava var. Artışlar var. Borsalar için iyi bir gün. Dolar/TL'de istikrarlı yükseliş var. Ons altın ve ons gümüşte artık dip bulundu. Şimdi gram altın ve gram gümüş için yükseliş başlamıştır. Alacaksanız buralardan almalısınız" dedi.