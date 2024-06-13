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Ekonomi Döviz rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde!
Ekonomi

Döviz rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 14:59:00 -
Döviz rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

TCMB toplam rezervleri, 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolar olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Böylece Merkez'in rezervleri 2 milyar 504 milyon dolar yükselmiş oldu.

Altın rezervleri 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 83 milyar 908 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara çıktı.

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