Döviz kuru hakkında ne düşünüyorsun? "Evlenecek bayan bulamıyorum."

Muhabir, vatandaşa "Döviz kuru artışında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Vatandaş ise konuyla ilgili bilgim yok diyerek medeni durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. En büyük probleminin bekarlık olduğunu söyleyen vatandaş "Evlenecek bir kız arıyorum. Bu Kırklareli'nde de en büyük problem bu aslında. Bayan kıtlığı bölgesindeyim. Ama bu gündeme gelmiyor. Yani bir televizyon programı yapılsa mı, gündeme mi getirsek... Hani erkeklerin bayan bulamadığını gündeme getirse. Burada akıl almaz bir dengesizlik olduğunu yani, özellikle Kırklareli'nde bayan kıtlığı olduğun. 28 bin nüfusu var; 15 bin erkek 13 bin bayan var" ifadelerini kullandı.

Muhabir gelen cevaba karşılık gülme krizine girerken, kayda devam etmekte zorlandı.