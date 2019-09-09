Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7090
5,7100
Avro
6,2970
6,2980
Sterlin
6,9790
7,0140
ANKARA
ABD Doları
5,6800
5,7400
Avro
6,2550
6,3250
Sterlin
6,9340
7,0730
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