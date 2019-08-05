Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,5830
5,5840
Avro
6,2150
6,2160
Sterlin
6,7490
6,7830
ANKARA
ABD Doları
5,5400
5,6000
Avro
6,1600
6,2300
Sterlin
6,6750
6,8470
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