0553 313 94 23

Döviz kurları

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,53805,5390
Avro6,18406,1850
Sterlin6,72506,7580
ANKARA
ABD Doları5,50005,5600
Avro6,13506,2050
Sterlin6,63906,7940



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:33
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları
  4. sterlin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asya borsaları
    1. Asya borsaları
    2. ASO Başkanı Özdebir: "21’inci yüzyılda..
    3. Uşak Üniversitesi profesör, doçent..
    4. Diyarbakır’da gerçeği aratmayan KBRN..
    5. Konya'da araç yoldan çıkıp ağaca..
    6. Kayseri’de kaçak akaryakıt operasyonu
    7. Hacı adayları kutsal topraklarda
    8. Mansur’dan başarısızlığa ticari sır..
    9. Avustralya'da timsahın midesinden..
    10. Diagne eşyalarını topladı! Resmi..
    11. Yasak olan yokuşa giren kamyonet freni..
    12. Yıllarca yaşadığı minibüste öldü
    13. Belediye personeline iş güvenliği..
    14. Hong Kong’da tayfun alarmı
    15. Bin 500 sokak hayvanının artık sıcak..
    16. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    17. Otistik çocuklar da toprak ve suyla..
    18. Başkan Kavaklıgil, "Entegre bir şehir..
    19. İtfaiye ekipleri, yuvadan düşen leylek..
    20. Türkler geliyor adaletin kılıcı filmi..
    21. Van’da 32 bin TL’lik ray hırsızlığı
    22. Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde..
    23. Çine’de evli kadına taciz iddiası..
    24. (Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar..
    25. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    26. Kayıp ihbarı yapılan adam ölü bulundu
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en..
    28. El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem
    29. Türk Telekom’da yeni CEO Ümit Önal oldu
    30. Antep fıstığı teknolojiyle kurutulacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Görevden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu konuştu: Erdoğan hasımlığı ile...
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de
    Rumlar çıldıracak! Tapusu Türkiye’de