Döviz kurları

Döviz kurları30 Temmuz 2019 Salı 17:17
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,6110
|5,6120
|5,5640
|5,5650
|Avro
|6,2490
|6,2500
|6,2020
|6,2030
|Sterlin
|6,8280
|6,8620
|6,7450
|6,7780
|İsviçre Frangı
|5,6140
|5,6420
|5,5940
|5,6210
|ANKARA
|ABD Doları
|5,5600
|5,6200
|5,5250
|5,5850
|Avro
|6,1750
|6,2450
|6,1550
|6,2250
|Sterlin
|6,7530
| 6,9150
|6,6520
|6,8130
YORUM YAZ