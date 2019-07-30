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Döviz kurları

30 Temmuz 2019 Salı 17:17
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
AlışSatış Alış Satış
ABD Doları 5,6110 5,6120 5,5640 5,5650
Avro 6,2490 6,2500 6,2020 6,2030
Sterlin 6,8280 6,8620 6,7450 6,7780
İsviçre Frangı 5,6140 5,6420 5,5940 5,6210
ANKARA
ABD Doları 5,5600 5,6200 5,5250 5,5850
Avro 6,1750 6,2450 6,1550 6,2250
Sterlin 6,7530 6,9150

 6,6520 6,8130

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:17
  1. Döviz kurları

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