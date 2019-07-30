Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,6110 5,6120 5,5640 5,5650 Avro 6,2490 6,2500 6,2020 6,2030 Sterlin 6,8280 6,8620 6,7450 6,7780 İsviçre Frangı 5,6140 5,6420 5,5940 5,6210 ANKARA ABD Doları 5,5600 5,6200 5,5250 5,5850 Avro 6,1750 6,2450 6,1550 6,2250 Sterlin 6,7530 6,9150



6,6520 6,8130



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