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Döviz kurları

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,72405,7250
Avro6,43306,4340
Sterlin7,14307,1780
ANKARA
ABD Doları5,68005,7500
Avro6,37006,4500
Sterlin7,07207,2420

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:00
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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