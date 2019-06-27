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Döviz kurları

27 Haziran 2019 Perşembe 12:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,77705,7780
Avro6,58106,5820
Sterlin7,30707,3430
ANKARA
ABD Doları5,74005,8000
Avro6,51506,5850
Sterlin7,22807,3820

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:02
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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