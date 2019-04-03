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Döviz kurları

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,62305,6240
Avro6,32706,3280
Sterlin7,37407,4110
ANKARA
ABD Doları5,57505,6550
Avro6,26006,3600
Sterlin7,30607,5010

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 12:03
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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