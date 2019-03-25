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Döviz kurları

25 Mart 2019 Pazartesi 12:00
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,65205,6530
Avro6,39706,3980
Sterlin7,43407,4710
ANKARA
ABD Doları5,61505,6950
Avro6,34506,4500
Sterlin7,31107,4940

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:00
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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