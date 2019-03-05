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Döviz kurları

05 Mart 2019 Salı 12:07
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,36705,3680
Avro6,08806,0890
Sterlin7,06007,0950
ANKARA
ABD Doları5,34505,3950
Avro6,05006,1100
Sterlin7,00007,1390

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:07
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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