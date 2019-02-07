Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,2270
5,2280
Avro
5,9500
5,9510
Sterlin
6,7440
6,7780
ANKARA
ABD Doları
5,2100
5,2600
Avro
5,9100
5,9700
Sterlin
6,7090
6,8490
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