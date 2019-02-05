Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2180 5,2190 5,2070 5,2080 Avro 5,9770 5,9780 5,9560 5,9570 Sterlin 6,7950 6,8290 6,7380 6,7700 İsviçre Frangı 5,2180 5,2440 5,1900 5,2160 ANKARA

ABD Doları 5,1950 5,2450 5,1850 5,2350 Avro 5,9400 6,0000 5,9100 5,9700 Sterlin 6,7270 6,8850

6,6990 6,8390







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