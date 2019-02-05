Döviz kurları

Döviz kurları05 Şubat 2019 Salı 17:05
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2180
|5,2190
|5,2070
|5,2080
|Avro
|5,9770
|5,9780
|5,9560
|5,9570
|Sterlin
|6,7950
|6,8290
|6,7380
|6,7700
|İsviçre Frangı
|5,2180
|5,2440
|5,1900
|5,2160
|ANKARA
|ABD Doları
|5,1950
|5,2450
|5,1850
|5,2350
|Avro
|5,9400
|6,0000
|5,9100
|5,9700
|Sterlin
|6,7270
| 6,8850
|6,6990
| 6,8390
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