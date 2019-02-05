0553 313 94 23

Döviz kurları

05 Şubat 2019 Salı 17:05
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,2180 5,2190 5,20705,2080
Avro5,9770 5,9780 5,95605,9570
Sterlin6,7950 6,8290 6,73806,7700
İsviçre Frangı5,2180 5,2440 5,19005,2160
ANKARA
ABD Doları5,1950 5,2450 5,18505,2350
Avro5,9400 6,0000 5,91005,9700
Sterlin6,7270 6,8850
6,6990 6,8390


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 17:05
  1. döviz
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    1. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    2. Balıkesir'de yolcu otobüsü tıra..
    3. FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin..
    4. Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır..
    5. Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon..
    6. 'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif..
    7. Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
    8. İstanbul'da silahlı çatışma! Polis..
    9. Döviz kurları
    10. "Trump kitlesi nezdinde puan toplamak..
    11. Bunu eken 50 bin TL kâr ediyor!..
    12. Görenler inanamadı! Astronot uzaya..
    13. Belçika'da Doğu Türkistan protestosu
    14. Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
    15. Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar
    16. "İstanbul Müzik Festivali" 47. yılında
    17. "Üst sıralara tırmanışa devam etmek..
    18. Türk hakemler, VAR toplantısına..
    19. Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına
    20. Mourinho'ya şok! Hapis cezasına..
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"