0553 313 94 23

Döviz kurları

04 Ocak 2019 Cuma 17:30
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,5020 5,5040 5,41505,4160
Avro6,2480 6,2500 6,15806,1590
Sterlin6,8910 6,9250 6,82506,8580
İsviçre Frangı5,5360 5,5640 5,45605,4840
ANKARA
ABD Doları5,4500 5,5100 5,38505,4450
Avro6,1900 6,2600
6,11506,1850
Sterlin6,7830 6,93206,75906,9090

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 17:30
  1. döviz
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya çaresiz kaldı! ABD'den yardım istedi
    1. Almanya çaresiz kaldı! ABD'den yardım..
    2. Bahçeli'den teşkilatlara seçim genelgesi
    3. Erkeklerde prostat derdi
    4. Filistin televizyonunun merkez..
    5. Kitaplık deyip geçmeyiniz
    6. Döviz kurları
    7. Sadık Çiftpınar sessizliğini bozdu!
    8. İtirafçı FETÖ sanığı iş adamının..
    9. Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi..
    10. İsrail askerleri Batı Şeria'da 4..
    11. Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar
    12. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    13. Hünnap çok faydalı
    14. Antalya'da kaymakam açığa alındı
    15. Ailesiyle birlikte hastanede kalan..
    16. Akademisyen Ceren Damar Şenel'in..
    17. CHP Adana ilçe belediye başkan..
    18. Denizli'de bebeğin ölümünde ihmal..
    19. Kıl kurdu nedir?
    20. CHP Trabzon ilçe belediye başkan..
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Yine o alçak! Görüntüler ortaya çıktı
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar