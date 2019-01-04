Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,5020 5,5040 5,4150 5,4160 Avro 6,2480 6,2500 6,1580 6,1590 Sterlin 6,8910 6,9250 6,8250 6,8580 İsviçre Frangı 5,5360 5,5640 5,4560 5,4840 ANKARA ABD Doları 5,4500 5,5100 5,3850 5,4450 Avro 6,1900 6,2600

6,1150 6,1850 Sterlin 6,7830 6,9320 6,7590 6,9090

