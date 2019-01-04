Döviz kurları

Döviz kurları04 Ocak 2019 Cuma 17:30
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,5020
|5,5040
|5,4150
|5,4160
|Avro
|6,2480
|6,2500
|6,1580
|6,1590
|Sterlin
|6,8910
|6,9250
|6,8250
|6,8580
|İsviçre Frangı
|5,5360
|5,5640
|5,4560
|5,4840
|ANKARA
|ABD Doları
|5,4500
|5,5100
|5,3850
|5,4450
|Avro
|6,1900
|6,2600
|6,1150
|6,1850
|Sterlin
|6,7830
|6,9320
|6,7590
|6,9090
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