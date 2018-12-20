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Döviz kurları

20 Aralık 2018 Perşembe 17:11
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,3160 5,31705,25705,2580
Avro6,06706,07806,03406,0350
Sterlin6,69906,7330 6,64606,6790
İsviçre Frangı5,3430 5,3700 5,29805,3250
ANKARA
ABD Doları5,3000 5,3500 5,24005,2900
Avro6,0400 6,1000 5,99006,0500
Sterlin6,6790 6,8180





6,59406,7310


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:11
  1. döviz

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