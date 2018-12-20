Döviz kurları

Döviz kurları20 Aralık 2018 Perşembe 17:11
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3160
|5,3170
|5,2570
|5,2580
|Avro
|6,0670
|6,0780
|6,0340
|6,0350
|Sterlin
|6,6990
|6,7330
|6,6460
|6,6790
|İsviçre Frangı
|5,3430
|5,3700
|5,2980
|5,3250
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3000
|5,3500
|5,2400
|5,2900
|Avro
|6,0400
|6,1000
|5,9900
|6,0500
|Sterlin
|6,6790
|6,8180
|6,5940
|6,7310
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