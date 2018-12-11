Döviz kurları

Döviz kurları11 Aralık 2018 Salı 17:10
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3050
|5,3060
|5,3710
|5,3720
|Avro
|6,0580
|6,0590
|6,1100
|6,1110
|Sterlin
|6,6790
|6,7110
|6,7430
|6,7770
|İsviçre Frangı
|5,3470
|5,3740
|5,4050
|5,4320
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2750
|5,3250
|5,3350
|5,3950
|Avro
|6,0150
|6,0750
|6,0700
|6,1400
|Sterlin
|6,6170
|6,7660
|6,6920
|6,8530
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