Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dünkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3050 5,3060 5,3710 5,3720 Avro 6,0580 6,0590 6,1100 6,1110 Sterlin 6,6790 6,7110 6,7430 6,7770 İsviçre Frangı 5,3470 5,3740 5,4050 5,4320 ANKARA ABD Doları 5,2750 5,3250 5,3350 5,3950 Avro 6,0150 6,0750 6,0700 6,1400 Sterlin 6,6170 6,7660 6,6920 6,8530



