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Döviz kurları

04 Aralık 2018 Salı 17:09
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,2800 5,2810 5,38105,3820
Avro5,9840 5,9850 6,13206,1330
Sterlin6,6700 6,7040 6,84806,8820
İsviçre Frangı5,2620 5,2890 5,40705,4080
ANKARA
ABD Doları5,2300 5,2900 5,32005,4000
Avro5,9100 6,0000 6,05506,1550
Sterlin6,5860 6,7580 6,75506,9290

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 17:09
  1. döviz
  2. Piyasalar

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