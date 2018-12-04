Döviz kurları

Döviz kurları04 Aralık 2018 Salı 17:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,2800
|5,2810
|5,3810
|5,3820
|Avro
|5,9840
|5,9850
|6,1320
|6,1330
|Sterlin
|6,6700
|6,7040
|6,8480
|6,8820
|İsviçre Frangı
|5,2620
|5,2890
|5,4070
|5,4080
|ANKARA
|ABD Doları
|5,2300
|5,2900
|5,3200
|5,4000
|Avro
|5,9100
|6,0000
|6,0550
|6,1550
|Sterlin
|6,5860
|6,7580
|6,7550
|6,9290
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