Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,2800 5,2810 5,3810 5,3820 Avro 5,9840 5,9850 6,1320 6,1330 Sterlin 6,6700 6,7040 6,8480 6,8820 İsviçre Frangı 5,2620 5,2890 5,4070 5,4080 ANKARA ABD Doları 5,2300 5,2900 5,3200 5,4000 Avro 5,9100 6,0000 6,0550 6,1550 Sterlin 6,5860 6,7580 6,7550 6,9290

