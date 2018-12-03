Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,1810 5,1820 5,2800 5,2810 Avro 5,8880 5,8890 5,9840 5,9850 Sterlin 6,5570 6,5890 6,6700 6,7040 İsviçre Frangı 5,1490 5,1750 5,2620 5,2890 ANKARA ABD Doları 5,1350 5,1900 5,2300 5,2900 Avro 5,8350 5,9000 5,9100 6,0000 Sterlin 6,5080 6,6520 6,5860 6,7580

