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Döviz kurları

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,1810 5,1820 5,28005,2810
Avro5,8880 5,8890 5,98405,9850
Sterlin6,5570 6,5890 6,67006,7040
İsviçre Frangı5,1490 5,1750 5,26205,2890
ANKARA
ABD Doları5,1350 5,1900 5,23005,2900
Avro5,8350 5,9000 5,91006,0000
Sterlin6,5080 6,6520 6,58606,7580

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12
  1. döviz
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