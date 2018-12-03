Döviz kurları

Döviz kurları03 Aralık 2018 Pazartesi 17:12
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,1810
|5,1820
|5,2800
|5,2810
|Avro
|5,8880
|5,8890
|5,9840
|5,9850
|Sterlin
|6,5570
|6,5890
|6,6700
|6,7040
|İsviçre Frangı
|5,1490
|5,1750
|5,2620
|5,2890
|ANKARA
|ABD Doları
|5,1350
|5,1900
|5,2300
|5,2900
|Avro
|5,8350
|5,9000
|5,9100
|6,0000
|Sterlin
|6,5080
|6,6520
|6,5860
|6,7580
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