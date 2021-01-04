Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4300
|7,4310
|7,3660
|7,3670
|Avro
|9,1190
|9,1200
|9,0570
|9,0580
|Sterlin
|10,1300
|10,1810
|10,0360
|10,0860
|İsviçre Frangı
|8,4300
|8,4720
|8,3710
|8,4130
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4000
|7,4800
|7,3360
|7,4160
|Avro
|9,0790
|9,1590
|9,0170
|9,0970
|Sterlin
|10,0700
|10,2800
|9,9760
|10,1860