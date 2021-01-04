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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:16:54 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PERŞEMBE
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,43007,43107,36607,3670
Avro 9,11909,12009,05709,0580
Sterlin 10,130010,181010,036010,0860
İsviçre Frangı 8,43008,47208,37108,4130
ANKARA



ABD Doları 7,40007,48007,33607,4160
Avro 9,07909,15909,01709,0970
Sterlin 10,070010,28009,976010,1860
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