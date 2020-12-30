Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3480
|7,3490
|7,3670
|7,3680
|Avro
|9,0060
|9,0070
|9,0430
|9,0440
|Sterlin
|9,9070
|9,9560
|9,9950
|10,0450
|İsviçre Frangı
|8,2940
|8,3360
|8,3260
|8,3680
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3180
|7,3980
|7,3370
|7,4170
|Avro
|8,9660
|9,0460
|9,0030
|9,0830
|Sterlin
|9,8470
|10,0570
|9,9350
|10,1450