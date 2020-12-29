Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4470
|7,4480
|7,3480
|7,3490
|Avro
|9,0930
|9,0940
|9,0060
|9,0070
|Sterlin
|10,0170
|10,0670
|9,9070
|9,9560
|İsviçre Frangı
|8,3390
|8,3800
|8,2940
|8,3360
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4170
|7,4970
|7,3180
|7,3980
|Avro
|9,0530
|9,1330
|8,9660
|9,0460
|Sterlin
|9,9570
|10,1670
|9,8470
|10,0570