Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5660
|7,5670
|7,5750
|7,5760
|Avro
|9,2180
|9,2190
|9,2150
|9,2160
|Sterlin
|10,2590
|10,3100
|10,0670
|10,1170
|İsviçre Frangı
|8,4750
|8,5180
|8,4640
|8,5060
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5360
|7,6160
|7,5450
|7,6250
|Avro
|9,1780
|9,2580
|9,1750
|9,2550
|Sterlin
|10,1990
|10,4090
|10,0070
|10,2170