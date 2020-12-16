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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:20:06 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,85007,85107,81407,8150
Avro 9,53409,53509,53109,5320
Sterlin 10,476010,529010,543010,5960
İsviçre Frangı 8,82408,86808,80108,8450
ANKARA



ABD Doları 7,82007,90007,78407,8640
Avro 9,49409,57409,49109,5710
Sterlin 10,416010,626010,483010,6930
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