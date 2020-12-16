Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8500
|7,8510
|7,8140
|7,8150
|Avro
|9,5340
|9,5350
|9,5310
|9,5320
|Sterlin
|10,4760
|10,5290
|10,5430
|10,5960
|İsviçre Frangı
|8,8240
|8,8680
|8,8010
|8,8450
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8200
|7,9000
|7,7840
|7,8640
|Avro
|9,4940
|9,5740
|9,4910
|9,5710
|Sterlin
|10,4160
|10,6260
|10,4830
|10,6930