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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:13:42 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,84007,84107,79407,7950
Avro 9,35709,35809,35109,3520
Sterlin 10,436010,488010,396010,4480
İsviçre Frangı 8,62408,66708,59808,6410
ANKARA



ABD Doları 7,81007,89007,76407,8440
Avro 9,31709,39709,31109,3910
Sterlin 10,376010,586010,336010,5460


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