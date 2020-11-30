Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8400
|7,8410
|7,7940
|7,7950
|Avro
|9,3570
|9,3580
|9,3510
|9,3520
|Sterlin
|10,4360
|10,4880
|10,3960
|10,4480
|İsviçre Frangı
|8,6240
|8,6670
|8,5980
|8,6410
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8100
|7,8900
|7,7640
|7,8440
|Avro
|9,3170
|9,3970
|9,3110
|9,3910
|Sterlin
|10,3760
|10,5860
|10,3360
|10,5460