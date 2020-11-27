Döviz kurları
2020-11-27 17:27:17 -
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8820
|7,8830
|7,8400
|7,8410
|Avro
|9,3870
|9,3880
|9,3570
|9,3580
|Sterlin
|10,5040
|10,5560
|10,4360
|10,4880
|İsviçre Frangı
|8,6730
|8,7160
|8,6240
|8,6670
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8520
|7,9320
|7,8100
|7,8900
|Avro
|9,3470
|9,4270
|9,3170
|9,3970
|Sterlin
|10,4440
|10,6540
|10,3760
|10,5860