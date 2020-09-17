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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:20:07 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatış Alış Satış
ABD Doları 7,5060 7,5070 7,5580 7,5590
Avro 8,8880 8,8890 8,9250 8,9260
Sterlin 9,7440 9,7930 9,7650 9,8140
İsviçre Frangı 8,2680 8,3090 8,3030 8,3440
ANKARA
ABD Doları 7,4760 7,5560 7,5280 7,6080
Avro 8,8480 8,9280 8,8850 8,9650
Sterlin 9,6840 9,8940

 9,7050 9,9150

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