Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5060
|7,5070
|7,5580
|7,5590
|Avro
|8,8880
|8,8890
|8,9250
|8,9260
|Sterlin
|9,7440
|9,7930
|9,7650
|9,8140
|İsviçre Frangı
|8,2680
|8,3090
|8,3030
|8,3440
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4760
|7,5560
|7,5280
|7,6080
|Avro
|8,8480
|8,9280
|8,8850
|8,9650
|Sterlin
|9,6840
| 9,8940
|9,7050
|9,9150