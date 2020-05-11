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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:15:02 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBULAlış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,13107,1320 7,0710 7,0720
Avro 7,71207,7130 7,6620 7,6630
Sterlin 8,80608,8500 8,7130 8,7570
İsviçre Frangı 7,31307,3500 7,2650 7,3010
ANKARA
ABD Doları 7,13007,2000 7,0700 7,1300
Avro 7,71507,7950 7,6500 7,7200
Sterlin 8,69508,9130

 8,6530 8,8820

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Satılık 2013 model Peugeot 301

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